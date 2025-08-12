Szabó Zsófi élő adásban mesélt új szerelméről - Videó

Sportágat váltott Szabó Zsófi! Ezt neked is látnod kell!
Szabó Zsófit láthattuk már futni, lovagolni, de most már számára egy teljesen új sportágat: a golfot szerette volna kipróbálni! A csinos műsorvezető számára nagyon fontos a sport. Azt vallja, hogy őt ezt tartja egyensúlyba, na és persze a családja.
Azt hogy hogyan halad álmának megvalósításában, lendítésekkel és ütéssekkel prezentálta! Szabó Zsófi a Mokka műsorában elárulta, hogyan szokott nyaralni a kisfiával, Mendellel!
