Szabó Zsófi élő adásban mesélt új szerelméről - Videó

Szabó Zsófit láthattuk már futni, lovagolni, de most már számára egy teljesen új sportágat: a golfot szerette volna kipróbálni! A csinos műsorvezető számára nagyon fontos a sport. Azt vallja, hogy őt ezt tartja egyensúlyba, na és persze a családja.

Azt hogy hogyan halad álmának megvalósításában, lendítésekkel és ütéssekkel prezentálta! Szabó Zsófi a Mokka műsorában elárulta, hogyan szokott nyaralni a kisfiával, Mendellel!







