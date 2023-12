Király Linda ezzel a fotóval üzeni: minden test szép!

Soha senki nem vonta kétségbe, hogy Király Linda az elmúlt évtizedek egyik legkülönlegesebb hangi adottságaival rendelkező énekesnője, de a "fekete hangú" sztár bármennyit bizonyított már, újra és újra a testalkata miatt kerül fókuszba. Lindának minduntalan el kell viselnie az arctalan fotelhuszárok beszólásait és azt a kimondatlan társadalmi nyomást is, ami minden kerek idomokkal megáldott előadóművész rémálma: csak egy sovány énekesnő lehet csinos.

Király Linda testalkata folyamatosan a fókuszban van (Fotó: MG)

Fogyás-hízás fogyás

Linda – és ezt túlzás nélkül lehet állítani – egész élete arról szólt, hogy éppen hány kilót nyom. Volt, hogy egy udvariatlan megjegyzés késztette diétára, volt, hogy az nem tetszett neki, amit a tükörben látott, a lényegen ez mit sem változtatott: az énekesnő patikamérlegen számolta kalóriákat, olyan ruhákat vásárolt, illetve varratot magának, melyekben soványabbnak tűnik, nemet mondott a legfinomabb falatokra, fegyelmezetten és megfontoltan élte a mindennapjait. És, hogy mindezt miért? Megfelelni egy olyan elvárásnak, melyet sosem érzett magáénak... Az énekesnőnek éppen ezért igen küzdelmes volt az elmúlt bő 25 éve. Hol sikerült fogynia, hol vissza szaladtak a kilók, a jojó effektus volt az egyetlen állandó dolog a mindennapjaiban. Egészen mostanáig.

Király Viktor, Király Linda és Király Benjámin (Fotó: Szabolcs László)

Elengedés

Király Linda idén töltötte be a negyvenedik életévét. Ez a kerek szám és a mögötte megbújó rengeteg tapasztalat teljesen más embert faragott az belőle, mint aki régen volt. Az énekesnő ma már nem akar megfelelni senkinek. Nem hallja meg a bántó kritikát és sikerült végre saját magával is harmóniába kerülnie, ami természetesen a kisugárzásán is felfedezhető. Linda ma már egy magabiztos, gyönyörű nő, akinek kerek idomai vannak és aki tökéletesen elégedett a látvánnyal. Végre színes ruhákba is öltözik, és büszkén pózol a kameráknak. A kiállásának üzenete van: minden test szép.