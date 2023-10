Király Linda a Himnusz bakiról: Ez is kellett ahhoz, hogy az legyek, aki ma vagyok!

Nem bírta abbahagyni a sírást Király Linda a Dancing with the Stars színpadán. Szombat este a produkciójuk közben felkavarodtak benne az emlékek. Az énekesnő azoknak ajánlotta táncát, akik harcosok, akik minden pofon után képesek felállni. Neki is sikerült már többször, de van egy fiaskó az életében, ami mindnél fájdalmasabb…