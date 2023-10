Őszinte vallomás: Király Linda mások traumáján szeretne segíteni, miután őt is bántalmazták

A múlt feldolgozásáról, az élet átértékeléséről szól Király Linda legújabb dala, amit nagyon hosszú ideig készített. A dalszöveg írása után, csak a feléneklés tartott számára egy évig, olyan mélyen megélte az egészet. Számára egy terápiaként működött legújabb művének elkészítése. Reméli, hogy másoknak is tud segíteni vele.

Traumáiról vallott az énekesnő.

Eddig keveset lehetett tudni Linda magánéletéről, nem beszélt róla. Most se konkrétan bántalmazó párkapcsolatairól van szó, hanem többfajta traumájáról. Kommentekről, amik karrierjét, súlyát és önmagát pécézték ki.

Szerintem ez egy nagyon aktuális téma a mai világban. Szerintem mindenki küzd most nagyon azzal, hogy rendben legyen önmagával. Az emberek nem veszik észre, hogy egy szó is mire képes, milyen ereje van, hogy mit jelenthet egy embernek, ha épp olyan passzban kapja el. Az ember amikor benne van egy bántalmazó kapcsolatban néha nem veszi észre, hogy mennyire toxikus tud az lenni. Csak azután veszi észre, hogy ez nem volt oké, miután elkezdett magával foglalkozni

- nyilatkozta. Véleménye szerint, az emberek gyakran annyira szeretik a másikat, hogy folyton kifogást keresnek számukra. Átformálja a fejében a történteket, miszerint az nem is úgy történt, nem is volt olyan agresszív, stb.

Hihetetlen dolgokra képes az emberi agy, ha nem akar valamit feldogozni.

- emelte ki. Rájött, hogy hihetetlen borzasztó dolgokkal küzdenek manapság az emberek, csak azért mert nem tudnak egymással kedvesen bánni. Pont ezért lett az új dalának címe, hogy Bánj velem szépen! Egy őszinte, és szívhez szóló alkotást akart létrehozni. Bízik benne, hogy segíteni tud vele másoknak, gyógyító hatásúnak reméli. Bevallotta, számára is nagy terápia volt az egész, sőt még mindig felszakadnak lelki sebei, minden egyes alkalommal, amikor elénekli.

Eljött az életében azonban most egy másik esély is, hogy feldolgozza a traumáit: a Dancing with the Stars! Linda ugyanis, az egyik versenyzője a hamarosan startoló táncos showműsornak.

Hiszek benne, hogy ez se véletlenül jött most szerintem az életemben. Pont azért vállaltam el, hogy magamnak bizonyítsam, hogy igenis tudom szeretni a testem, amiben vagyok, hogy tudok nőies lenni.

- nyilatkozta a Mokka reggeli adásában. Azzal, hogy táncparkettre lép szeretné megmutatni nőtársainak, hogy bármilyen alkattal lehet valaki dögös, és nőies. Szeretné elérni, hogy támogassák egymást.