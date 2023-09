„Mi is tudunk dögösek lenni meg szexik” – A molett hölgyeket bátorítja Király Linda – Videó

Király Linda évtizedeket töltött azzal, hogy formálja és elfogadja a testét. A befektetett munka nem volt hiábavaló, az aranytorkú énekesnő mostanra nemcsak, hogy megbarátkozott saját magával, de még sorstársait is ebben szeretné motiválni! Többek között ezért mondott igent, mikor felkérték a Dancing with the Stars című TV2-es show-műsorba.

Régóta meg akart tanulni táncolni

„Nagyon izgatott vagyok, nem tudom, mit fog kihozni belőlem a műsor” – mesélte izgatottan Linda a párosokat leleplező sajtótájékoztatón a Metropolnak. „Már most nagyon élvezem a helyzetet: zseniális táncosoktól tanulhatunk, én már nyertem ezzel!” – lelkesedett az énekesnő, aki régóta vágyik rá, hogy megtanuljon táncolni.

„Mindig is álmom volt, hogy megtanuljak rendesen táncolni, de valahogy mindig kimaradt az életemből, nem tudom miért. Bízom benne, hogy most sikerülni fog” − nevetett.

Magamnak, és más hasonló alkatú nőknek akarom picit bebizonyítani, hogy mi is tudunk dögösek lenni meg szexik. Így ez kis önbizalomnövelő feladat lett.

Az Ázsia Expressz motiválta Lindát

„Nem vagyok klasszikusan táncos alkat, de pont ezért akartam bevállalni. Szeretem a kihívásokat. Ha valamit elhatározok, akkor mindenemet belerakom. Ott volt például nemrég az Ázsia Expressz, az is egy olyan fizikai megterhelésnek számított, ami rendesen ijesztő volt. Viszont az bizonyította be nekem, hogy ha elhatározza magát az ember, akkor csodákra vagyunk képesek!”

Linda párja a Dancing with the Stars nyújtotta izgalmas kihívásban Suti András lesz. Arról is kérdeztük az énekesnőt, mit szól, milyen párt kapott a táncos személyében?

„A legjobbat!” – vágta rá a dögös énekesnő. „Egy hajcsár! Nem vicceltem, mikor azt mondtam, hogy minden porcikám fáj. És még csak egyszer táncoltunk!” – fedte fel nevetve, mire a profi táncos átvette a szót:

„Sokat látok benne, azért vagyok hajcsár” – bókolt Andris, amivel teljesen lekenyerezte Lindát.

Bízik a partnerében

Bár az énekesnő biztos kezekben érzi magát András személyében, mégis van egy hosszabb lista a fejében arról, mitől fél a színpadon:

„Azért van mit elpakolnom, hogy az se másszon kifele” – mutatott dekoltázsára. – „És persze ez egy élő műsor, itt bármi megtörténhet. Nyilván sérülést nem szeretnénk, oda kell figyelni.

De én maximálisan bízom a partneremben, hogy ha én repülök, akkor tuti hogy el fog kapni. Vagy repül velem

– nevetett az énekesnő, akit partnere megnyugtatott, mondván: olyan szíve és lelke van, ami akár az idei évad döntőjéig is repítheti őket.