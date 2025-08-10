Születésnapján került bajba Mikes Anna: nem sokon múlt a tragédia

Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata igazi tündérmesének tűnik. A két sztár a TV2 népszerű műsora, a Dancing with the Stars negyedik évadában ismerkedett meg, és bár kezdetben csak táncpartnerként tekintettek egymásra, hamarosan kiderült, hogy ennél sokkal többről van szó. A műsor végén már egy párt alkottak, és kapcsolatukat 2024 elején nyilvánosan is felvállalták.

Mikes Anna és Krausz Gábor Fotó: Havran Zoltán

A pár kapcsolata nemcsak a táncparketten, hanem a magánéletben is harmonikusnak tűnik. Krausz Gábor lánya, Hannaróza is aktívan részt vesz közös programjaikban. A legnagyobb mérföldkő azonban 2025 tavaszán következett be: Krausz Gábor megkérte Mikes Anna kezét. Az eljegyzésről a pár korábban még csak szűkszavúan beszélt, ám idővel néhány részletet is megosztottak a boldog eseményről. A táncosnő többször is hangsúlyozta, hogy a kapcsolatuk nem csupán romantikus szerelem, hanem egy mély barátság is, amely biztonságot és erőt ad mindkettőjüknek. Mikes Anna heti rendszerességgel tart táncórákat gyerekeknek, ami különösen felébreszti benne az anyai ösztönöket. Nagyon kötődik hozzájuk, és korábban sem rejtette véka alá, hogy szeretne egyszer saját családot. Bevallása szerint három gyermekkel képzeli el az életét, hiszen vágyik az anyaságra. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy más megélni a gyerekekkel töltött néhány óra örömét, mint amikor 24 órában a kisgyermek gondozása a feladat. Ezért, bár még nem tudja pontosan, mit hoz majd a jövő, már vannak tervei, és nyitott szívvel várja az élet következő fejezeteit.

„Ma két országban ünneplem a születésnapomat (ilyen remek hangulatban). Szardínián kezdek, aztán Magyarországon folytatom. Soha rosszabbat!”

– írta Anna augusztus 8-án az alábbi videó mellé, melyen bizony csak az önfeledt pillanatok láthatók. Pedig...

Mikes Anna ijesztő esete Szardínián

A szerelmespár jelenleg a festői szépségű Szardínián pihen, ahol a romantikus pillanatok mellett igyekeznek minél többet felfedezni a sziget csodáiból. Napjaikat városnézéssel, a helyi nevezetességek bejárásával és a mediterrán hangulatú utcák felfedezésével töltik, esténként pedig a tengerparton pihennek, élvezve a naplemente aranyló fényeit és a hullámok halk morajlását. A vakáció során nemcsak a nyugodt pillanatok, hanem kisebb izgalmak is színesítették a programot.