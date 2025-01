Mikes Anna igent mondott – Krausz Gábor eljegyezte szerelmét

Nem először jár egzotikus helyen Krausz Gábor és szerelme, Mikes Anna, hiszen a pár 2024-ben igent mondotta az Ázsia Expressz című műsorra, ahonnan második helyezettként és komoly élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza. Most pedig a szerelmesek a Maldív-szigetekre utaztak, ahonnan jegyespárként térnek haza! Krausz Gábor ugyanis megkérte Mikes Anna kezét, a lány pedig igent mondott!

Krausz Gábor a Maldív-szigeteken kéret meg Mikes Anna kezét – a lány igent mondott (Fotó: Instagram)

A Bors megtudta, nem a hely varázsa okozta hirtelen ötlet vezérelte a Séfek séfe mesterszakácsát: Krausz Gábor ugyanis már nyáron, szerelme születésnapján tervezni kezdte a nagy eseményt!

Krausz Gábor: „... a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott”

„Hol volt, hol nem volt… A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben.” – írta Krausz Gábor az Instagram-oldalán, ahol követőivel tudatta a nagy hírt.

Minden így kezdődött...

Mikes Anna és Krausz Gábor 2023-ban igent mondott a TV2 felkérésére. Egy párt alkottak a Dancing with the Stars-ban, amit megnyertek, s megnyerték egymás szívét is. A sztárpár idén együtt vágott bele az Ázsia Expressz című műsorba. Krausz Gábor és Mikes Anna ott szembesült vele igazán, hogy élete párját találta meg a másikban.