Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme akkor kezdődött, mikor együtt szerepeltek a Dancing with the Stars című nagy sikerű műsorban. Táncpartnerekből lettek egymás párjai, ráadásul még sikerült győzniük is – sokak számára szívmelengető, hogy azóta is boldogok együtt, sőt, nemrég közös nyaralásra mentek.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Havran Zoltán

Krausz Gáborék nemrég belengették, hogy elmennek együtt nyaralni, ráadásul egy messzi helyre, de azt nem árulták el, hogy mi az úti céljuk. A rajongók persze megállás nélkül tippeltek, hogy vajon hova tartanak a szerelmesek – nos, nincs több titok, végre kiderült, hogy hová vitte csodálatos kedvesét a sztárséf.

Jelentjük: Krausz Gábor és Mikes Anna épségben megérkeztek a meseszép Maldív-szigetekre, ahonnan már lőttek is egy puszilkodós szelfit.

A kommentelők teljesen odavannak a sztárpárért, hiszen nagyon jó érzés rájuk nézni, érezni rajtuk, hogy tiszta szerelemmel tekintenek a másikra – ez a kis kiruccanás pedig minden bizonnyal tovább fogja építeni a kapcsolatukat, fantasztikus közös élményekkel gazdagodnak majd ezen a paradicsomi szépségű helyen.

Itt lehet megtekinteni Krausz Gábor posztját: