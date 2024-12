Kéz a kézben mutatta meg Krausz Gábor és Mikes Anna: most léptek be a mesevilágba

Egy évvel ezelőtt még mindenki hatalmas Krausz Gábor és Mikes Anna lázban égett. A tavalyi Dancing With the Stars szenzációja ugyanis az volt, hogy valósággal forrott Gábor és Anna között a levegő, és bár hosszú ideig nem hozták nyilvánosságra, hogy szerelem szövődött kettejük között, a nézők azért sejtették... és reménykedtek. Krausz Gábor ugyanis éppen akkor volt túl a váláson, és bizony nagyon a padlóra került. Egykori felesége, Tóth Gabi faképnél hagyta őt egy másik férfi miatt, a fricskás Papp Máté Bence miatt, Gábor tehát egyik pillanatról a másikra szembesült azzal, hogy elvesztette a feleségét, meghatározott időközönként láthatja a kislányát, a családja pedig széthullott. Roppant nehéz volt mindezt feldolgoznia, és azért is vállalta el a Dancingben való szereplést, mert szeretett volna feltöltődni a tánc által. Nos, ez sikerült. Szerelemmel töltődött fel ugyanis.

Krausz Gábor és Mikes Anna a Diótörőt nézték meg

Krausz Gábor a gyönyörű Mikes Annát kapta meg partnerként, és bizony fantasztikus párost alkottak. Egészen az első helyig táncolták magukat, és az egész ország szorított nekik, hogy minél jobb helyezést érjenek el. Már akkor is mindenki ünnepelt, amikor megnyerték a versenyt, amikor azonban bejelentették, hogy egy párt alkotnak, valósággal örömünnepet ültek a magyarok. Azóta pedig szerelmük töretlen és stabil. Együtt voltak az Ázsia Expresszben, és bizony mindent együtt is csinálnak. A karácsonyt is együtt töltötték és közös programokat szerveztek. Az egyik legikonikusabb program ilyenkor megnézni a Diótörőt. Ez egy olyan varázslatos mesevilág, ami kiszakít a szürke hétköznapokból, és egy egészen különleges, ábrándokkal és gyermeki varázslatokkal teli világba röpít bennünket. Ebbe a világba pedig Krausz Gábor és Mikes Anna kéz a kézben léptek be - derül ki az Insta-sztorijukból.