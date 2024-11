Szakítás, utálat, betegség: rossz híreket kaptunk, amikből a Dancing with the Stars sem maradt ki

A Dancing with the Stars 5. évada ezerrel dübörög, szombaton már a 3. show-ra is sor került, amikor is családi estet tartottak és minden sztár az egyik családtagjával is táncolhatott a profi partnere mellett. Ugyan erre az évadra a táncosok közül Mikes Anna nem tért vissza, de úgy tűnik, őt is megihlette a családi tánc gondolata. Szerelme, Krausz Gábor kislányával pedig szívesen kamatoztatja a tavaly tanultakat, így ők is részt vettek Mikes Anna táncóráján, ami kifejezetten apa-lánya tematikát kapott.

Zajlik az élet a Dancing with the Stars körül, két táncos megutálta egymást, míg Krausz Gábor Mikes Anna csoportjában táncol a kislányával (Fotó: Csudai Sándor)

Ám nem mindig ilyen vidám és szeretetteljes a légkör a Dancing with the Stars szereplői körül. Előfordul, hogy egy-egy versenyző annyira nem bírja elviselni egymást, hogy teljesen elmérgesedik a viszony közöttük. Ez történt most Angliában is, ahol két profi táncos orrolt meg annyira egymásra, hogy hiába a gyerekkoruk óta tartó barátság, most már egymáshoz sem szólnak. Ide kattintva azt is megtudhatod, miért. De más rossz hírek is érkeztek Angliából, ugyanis a királyi családban is újabb fordulat van kialakulóban. Nagyon úgy tűnik, hogy Meghan és Harry házassága a szakadék szélén áll, egyesek már egy évet sem adnak nekik a válásig. Most kiderült, hogy van olyan terület az életükben, ahol máris külön utakon járnak, pedig kezdetben ez egyáltalán nem volt jellemző. Úgy tűnik, ez most már a vihar előtti csend.

Nem csak a Dancing with the Stars tartja lázban a nézőket

November 18-án indul a Házasság első látásra 2. évada, amit már mindenki tűkön ülve vár. De ne feledkezzünk meg az 1. évad szereplőiről sem, hiszen sokuknak rengeteget változott az élete fél év alatt. Sőt, akad olyan is, aki a külsejével lepte meg a nézőket, Peti például legutóbb posztolt fotójához képest szinte felismerhetetlen lett. Ide kattintva meg is nézheted. Persze a fiatal edzőnek javára vált a változás és a kor. Egész másképp alakult ugyanakkor a Dawson és a haverok főszereplőjének az elmúlt néhány év. Kiderült, hogy a magyarok által is kedvelt színész súlyos beteg, vastagbél rákkal küzd. Persze reméljük, hogy ennyi rossz hír után hamarosan jobb időszak következik, és ő is a gyógyulás útjára lép!