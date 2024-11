Kikotyogta egy bennfentes: ők ketten utálják egymást a Dancing színfalai mögött

Magyarország kedvenc műsora a Dancing With the Stars. Ha szombat este elindul a buli, akko bizony mindenki táncol. Imádjuk nézni, ahogyan a sztárok hétről hétre fejlődnek, egyre szebb és szebb koreográfiákat mutatnak be, és egyszerűen le vagyunk nyűgözve attól, milyen pazar produkciókkal szórakoztatnak bennünket. Ez a műfaj azonban nemcsak Magyarországon örvend nagy népszerűségnek.

A Strictly Come Dancing színfalai mögött ők ketten már nincsenek jóban

Nemcsak a magyarokat nyűgözi le, ahogyan a sztárok profik oldalán táncolnak, hanem bizony Angliában is. -A szigetország egyik legnézettebb műsora a Strictly Come Dancing, aminek a koncepciója nagyon hasonló. És bár a kamerák előtt mindig mindenki mosolyog és vidám, miközben táncolnak, azért rejtett feszültségek bizony vannak.

Egy bennfentes kikotyogta, hogy két profi táncos nagyon megharagudott egymásra, és olyan haragban vannak, hogy egymáshoz sem szólnak, de még a közösségi oldalaikon is kikövették egymást. Carlos Gu és Nancy Xu már gyerekkoruk óta legjobb barátok, és szinte testvérként tekintettek egymásra. Most azonban Carlos halálosan megsértődött Nancyre. Míg ugyanis a hölgy táncos partnert kapott a Dancingben, addig Carlos mellőzve lett. Nancy minden elé helyezi a győzelmet, ez pedig Carlosnak nagyon nem volt szimpatikus. Információk szerint ezen rettenetesen összevesztek, és most törekednek arra, hogy a lehető legkevesebbet kelljen egymás közelében időzniük - írja a Mirror.