Sírva fakadt ki a Dancing sztárja: rákkal küzd, mégis folyamatosan bántják

Ahogyan azt a Metropol már megírta korábban, rákkal küzd az angol Strictly Come Dancing című műsor táncos sztárja, Amy Dowden. Májusban hármas fokozatú mellrákkal diagnosztizáltak, és masztektómián esett át. A táncosnő a nyolc kemoterápiás kezelésének első fordulója során szepszist kapott. November 9-én fejezte be az utolsó kezelési kört, és Instagram-követőinek elmondta, hogy egész reggel sírt.

„Úgy tűnik, hogy soha nem ér véget... Kedden tudomásunkra jutott, hogy újabb vérrög keletkezett a tüdőmben. Az orvosok nagyon aggódtak, hogy a vérrög a szívem felé halad, vagy hatással van a szívemre... Szerencsére nem. Nyilvánvalóan ez sokkoló, és ez most azt jelenti... Nagyon le vagyok sújtva... Amúgy is vérhígítót kaptam a karomban lévő vérrögök miatt... még mindig van egy vérrög a tüdőmben, és nyilvánvalóan elég közel van a szívemhez: ez kockázatos” – jelentette ki akkor Amy, ahogyan azt meg is írtuk.

Nagyon sokan bántják

Rajongók ezrei aggódnak most azért, hogy mi lesz a kedvencükkel. Mindenki reménykedik abban, hogy a táncosnő mihamarabb meggyógyul, és újra látható lesz a tévé képernyőjén. Ennek köszönhetően rengeteg támogató üzenetet kap. Most azonban Amy arról számolt be, hogy nagyon sok bántás is éri. Nekik fakadt most ki, üzenve:

Bárcsak ezek az emberek felismernék, hogy mit csinálnak. Bárcsak látnák a hatását. Olyan ez, minta szöget ütnének egyfadarabba: ha kiveszed a szöget, attól még a fa sérült marad

- mondta szomorúan, amit a Mirror írt meg.