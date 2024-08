Hatalmas bejelentést tett Mikes Anna: véget ért

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárséf és a profi táncosnő, akik még a parketten találtak egymásra, a Dancing with the Stars során, rendszeresen osztanak meg tartalmakat a közösségi oldalaikon, így a rajongóik értesülhettek arról, hogyan ejtette meg a szerelmespár az első közös nyaralását Szicíliában, vagy épp milyen aktív tevékenységekkel kötötték le magukat, ezt követően. Anna ráadásul egy tánctábort is tartott, a nyár tehát igazán nem telt eseménytelenül a számára.

Mozgalmas nyara volt Mikes Annának / Fotó: Szabolcs László (SZL)

Véget ért a nyári csillámpóni és ifjúsági tánctábor. Szuperek voltatok, csajszikák!

- jelentette be a tábor végét Instagram-oldalán Mikes Anna, ami a visszajelzések alapján fergetegesre sikeredett.

Olyan jó volt!

- tudatták egy hozzászólásban, a poszt alatti kommentszekcióban.

Sok sikert, nagyon jó tanár vagy!

- üzente Annának egy másik lelkes rajongója.