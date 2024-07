Dúl a szerelem: megőrülnek a rajongók Mikes Anna és Krausz Gábor párosáért

Igazi tündérmesébe illő románc Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme: a pár még a TV2 táncos vetélkedője, a Dancing with the Stars alatt talált egymásra. A sztárséf és a profi táncosnő kezdetben csupán a táncparketten alkotott egy párt, ám végül nem titkolták tovább a kapcsolatukat, és felvállalták azt a világ előtt – rajongóik legnagyobb örömére, akik azóta is boldogan fogadják a közös fotókat és videókat a páros közösségi oldalain.

Úszik a boldogságban Krausz Gábor és Mikes Anna (Fotó: TV2)

Hétvégénk videóban…

– jelentette be Mikes Anna az Instagram-oldalán a követőtáborának, mivel töltötte párjával az elmúlt napokat. A szerelmespár egyébként még korábban megejtette az első közös nyaralását Szicíliában, ám a jelek szerint továbbra is igyekeznek kiélvezni a nyár nyújtotta lehetőségeket, például a vízi sportokat, ahogy az az alábbi felvételen is látható.

A rajongók ezúttal is nagy örömmel fogadták a legfrissebb híreket kedvenc sztárpárjukról, jókívánságaikkal pedig elárasztották a kommentszekciót.

Öröm látni, hogy milyen nagyon boldogok vagytok! Ez az igazi Szerelem! Maradjon is így örökké!

– üzente Annáéknak az egyik kommentelő.

Ragadós a boldogságotok, őrizzétek meg sokáig, nagyon jó így látni titeket!

– jelentette ki egy másik lelkes rajongó.