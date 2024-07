Milliók könnyeznek most, Katalin hercegné maga adott ki közleményt: „Ismerem a természet erejét”

Nagyon nehéz idők járnak most az angol királyi családra. Bár a híres családoknak mindig erősnek kell mutatkozniuk, Károly király famíliája tiszteletre méltóan jól tűrik a megpróbáltatásokat. Sosem voltak egyszerű helyzetben, és mindig voltak royal botrányok, már a múltban is: gondoljunk csak az akkor még hercegi rangban lévő Károly házasságtörési pletykáiról, majd Diána hercegné halálára. Mostanában is sok az intrika és a nehézség. A jelenlegi problémák Meghan Markle köré összpontosulnak. Harry herceg választottja sok botrányt kavart, viselkedésével sokak haragját váltotta ki. A helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy végül Meghan és Harry Amerikába költöztek, és Vilmos – akinek feleségét rasszizmussal vádolta Meghan – szóba sem áll az öccsével. De itt nem lett vége a bajoknak. II. Erzsébet királynő meghalt, az új uralkodó, Károly király rákos lett, nem sokkal később pedig bejelentették, hogy Katalin hercegné is daganatos betegséggel küzd. A rajongók most mind aggódva figyelik az eseményeket.

Katalin hercegné rákos

Úgy tűnik, Károly király állapota már sokkal jobb, az emberek azonban nagyon aggódnak Katalin miatt. Ő maga vallotta be, hogy egyszer jól van, de amikor rosszul van, akkor nagyon szenved. Még mindig kezelik, ami azt jelenti, hogy nem gyógyult meg. Ennek ellenére már végez királyi munkákat. Most például a londoni Természettudományi Múzeum új kertjeiről írt szép sorokat:

Ismerem a természet erejét, amely elősegíti a fejlődésünket é a jólétünket. Sok örömöt okoz nekünk, és segít megőrizni testi, szellemi és lelki egészségünket

– írja Katalin a posztjában.

Most mindenki aggódva figyeli Katalint, és csak reménykedni tudunk abban, hogy sok időt tölt majd el a természetben, és mihamarabb meggyógyul.