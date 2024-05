Végleg vége: Harry herceg elvágta az utolsó szálat is III. Károly királlyal

Végérvényesen megromolhatott a kapcsolat Harry herceg és III. Károly király között. A napokban lett volna rá lehetőségük, mégsem találkoztak. A sértett herceg már az uralkodó jószívű ajánlatát is visszautasította.

Harry herceg nem kér III. Károly király jóindulatából Fotó: Getty Images

III. Károly király nem ért rá Harry hercegre

Harry herceg az általa megálmodott Invictus Games nevű, hadirokkantakat támogató rendezvény kapcsán járt Londonban. Az elmúlt években a lehető legritkábban járt szülőhazájában: nagymamája, II. Erzsébet királynő temetésére, édesapja koronázására, majd rákbetegségének felfedése után tért csak vissza kaliforniai otthonából, és mindegyik alkalommal a lehető legrövidebb ideig maradt ott. Ezúttal is csak rövid látogatást tett, ám most még családjával sem találkozott. Egyesek szerint III. Károly király az eseményekkel teli naptárára hivatkozva odázta el a találkozót. Pedig Harryhez közel álló források szerint már korábban küldött meghívót bátyjának és apjának is az Invictus Games alapításának 10. évfordulója kapcsán megtartott istentiszteletre.

III. Károly király nem ért rá Harryre, de szállást ajánlott neki Fotó: Stephane Lemouton/Bestimage

Harry herceg nem kér a kedvességből

Akárhogy is, III. Károly király szívélyes ajánlatot tett fiának: felajánlotta, hogy ottléte alatt szálljanak meg a királyi család egyik birtokán. Ezt azonban Harry visszautasította: nem kér kékvérű családja segítségéből.

De más hírek szerint III. Károly király sem teper a békülésért: a People értesülése szerint míg fia Londonban tartózkodott, az uralkodó inkább egy hírességgel találkozott. Titokban tárgyalt a sztárfocista David Beckhammel, ahol a király jótékonysági alapítványa volt a téma.