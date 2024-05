Harry herceg elsírta magát III. Károly legújabb döntése miatt

Harry herceg sírva fakadt, amikor III. Károly király bejelentette, hogy új kitüntetést ad Harry bátyjának, Vilmos hercegnek – állítja egy királyi szakértő.

Komoly csapást mért az udvar Harry hercegre (Fotó: i-Images / eyevine / NORTHFOTO)

Mint az köztudott, Sussex hercege visszatért az Egyesült Királyságba az Invictus Games 10. évfordulójára. Nem sokkal az érkezése után kiderült, hogy III. Károly király túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy találkozzon a fiával. Alig néhány órával azután, hogy megerősítették, Károly király nem találkozik Harry herceggel, a Buckingham-palota bejelentette, a király olyan katonai kitüntetésben részesíti a walesi herceget, amelyről úgy gondolták, hogy Sussex hercegének szánhatták korábban. Vilmos herceg mostantól az Army Air Corp vezérezredese – arról az ezredről van szó, amelynél Harry herceg szolgált Afganisztánban.

Tom Quinn királyi szakértő és író kizárólag a Mirror című lapnak nyilatkozott:

Károly király bejelentése, miszerint Harry herceget megfosztják a hadsereg légi hadtestének vezérezredesi szerepének lehetőségétől, igazi arcul csapás a hercegnek. Ami még rosszabb számára, hogy ezt annak az embernek adják, akire Harry oly sok problémája okozójaként tekint. A bejelentést valószínűleg szándékosan igazították Harry látogatása idejére, hogy megmutassák, már nem látják szívesen.

Quinn azt állítja, a királyi család tudta, hogy a bejelentés igazán fájni fog Harrynek. Állítólag a herceg sírva fakadt, amikor meghallotta a hírt.

Úgy döntöttek, Harrynek fel kell ismernie, hogy amikor elárulta a családot, nemcsak azoktól a dolgoktól szabadult meg, amelyeket utált, hanem azokat is elveszíti, amelyeket szeretett. A hadsereg légi hadtestének vezérezredese pozíciót Harry igazán élvezte, és nagyon büszke volt rá – ez pedig már Vilmosé. Harry úgy érzi, a katonaságban eltöltött idő ritka boldog időszak volt az életében, amikor érdemei, nem pedig a királyi család tagjaként szerzett elismerései alapján ítélték meg, ezért is annyira fájdalmas számára ez a döntés.

Quinn szerint, mivel Harry mindig is utált egyfajta tartalék lenni Vilmos után, így még fájdalmasabb, hogy most a testvére kapja meg ezt is „helyette”.