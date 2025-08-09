Rémálommá változott a strandolás: meghalt egy idős nő a népszerű tengerparton

Az angol kisvárost, Skegness-t hatalmas tragédia rázta meg tegnap délután. A tengerparti település nem a turisták kedvence.

A tenger mindig veszélyeket rejt, csak tapasztalt úszóknak ajánlott a vzbe merészkedniük Fotó: Pexels (illusztráció)

Pénteken azonban a strandolás gyorsan rémálommá vált. A rémült fürdőzők értesítették a hatóságokat, hogy egy idősebb nő nehézségbe ütközött úszás közben és nem tud visszatérni a partra.

A helyszínre gyorsan kiérkeztek a Királyi Nemzeti Mentőcsónak Intézet munkatárai, akik rögtön megkezdték a mentést. Az áldozat egy hatvanas éveiben járó nő volt. Az úszó megmentésére több csónak és egy mentőhelikopter is érkezett, végül sikeresen a partra húzták a vizen bajba jutott nőt.

A hölgyet a parton próbálták újraéleszteni, de tragikus módon nem sikerült megmenteni az életét. A gyors és nagy csapatokat megmozgató mentőakció sikertelennek bizonyult, a népszerű strandon az áldozat életét vesztette - írja a The Sun.