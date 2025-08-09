Rémálommá változott a strandolás: meghalt egy idős nő a népszerű tengerparton

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az angol kisvárost, Skegness-t hatalmas tragédia rázta meg tegnap délután. A tengerparti település nem a turisták kedvence.
Pénteken azonban a strandolás gyorsan rémálommá vált. A rémült fürdőzők értesítették a hatóságokat, hogy egy idősebb nő nehézségbe ütközött úszás közben és nem tud visszatérni a partra.
A helyszínre gyorsan kiérkeztek a Királyi Nemzeti Mentőcsónak Intézet munkatárai, akik rögtön megkezdték a mentést. Az áldozat egy hatvanas éveiben járó nő volt. Az úszó megmentésére több csónak és egy mentőhelikopter is érkezett, végül sikeresen a partra húzták a vizen bajba jutott nőt.
A hölgyet a parton próbálták újraéleszteni, de tragikus módon nem sikerült megmenteni az életét. A gyors és nagy csapatokat megmozgató mentőakció sikertelennek bizonyult, a népszerű strandon az áldozat életét vesztette - írja a The Sun.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.