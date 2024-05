Károly király Harry herceg helyett a kerti partit választotta

Harry herceg Angliába látogatott az Invictus Games gálájára, amelyen minden évben tiszteletét teszi az Amerikába költözésük óta. Ahogy azt korábban megírtuk, az eseményre felesége, Meghan Markle nem tartott vele. És bár bátyjával, Vilmos herceggel is igencsak elmérgesedett a viszonyuk, Károly királyt februárban meglátogatta, így várható volt, hogy talán most is találkoznak. Ez azonban nem így történt.

Harry herceget Diána családja támogatja apja helyett – Fotó: Getty Images

Bár a király és az idősebbik herceg is meghívott volt, az eseményen egyikük sem jelent meg. Károly távolmaradását a sűrű programjával magyarázták, ám ugyanebben az időpontban egy kerti partit tartottak a Buckingham-palotában, Kamilla királynéval közösen. Ugyan a herceg megértését fejezte ki édesapja távolmaradásával kapcsolatban, bizonyára fájdalmas lehetett ez a mellőzés.

Harry herceget Diána testvérei támogatják

Szerencsére Harrynek nem kellett teljesen egyedül megjelennie, hiszen édesanyja, Diána családja támogatta a herceget. Az eseményen megjelentek a néhai hercegné testvérei, Lady Jane Fellowes és Earl Spencer, illetve Mark Dyer is, aki a herceg életében mindig is egyfajta mentor szerepet játszott. Dyer, Diána halála után vállalta magára a támogató bátty szerepét, hogy segítsen Harrynek átvészelni ezt az időszakot.

Harry és Meghan Nigériába utaznak hamarosan – Fotó: Yaroslav Sabitov/PA Images/Getty Image

Az angliai látogatás után Harry Nigériába utazik majd, ahova már Meghan hercegné is elkíséri. A hercegi pár a nigériai védelmi vezetőségtől kapott meghívást, akiket szintén az Invictus Games tavalyi eseményén ismert meg a herceg.