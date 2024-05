Pattanásig feszült a királyi család: azonnal hazatér Harry herceg

Miután Harry herceg februárban egy villámlátogatás során találkozott mindössze a rákos beteg Károly királlyal, most újra lehetősége lesz meglátogatni az édesapját. A herceg ugyanis május 8-án részt vesz az Invictus Games 10. évfordulójának alkalmából rendezett ünnepségen a londoni Szent Pál-székesegyházban. A 75 éves Károly király pedig annyira jó állapotban van, hogy a héten újra felvette a munkát, és már nyilvános rendezvényeken is megjelent, így minden esély meg van a nagy találkozóra. A királyi család bennfentesei szerint Harry herceg nagyon szeretne már találkozni személyesen Károllyal - számolt be róla a Metro magazin.

Harry herceg hazatér egy rövid időre, újra találkozhat az apjával is /Fotó: Yaroslav Sabitov - PA Images / Getty Image

Egy közeli forrás nyilatkozott a lapnak a látogatásról.

Általában 5000 mérföldre vannak egymástól, de most boldog véletlen lesz, hogy a jövő héten csak 2 mérföldre lesznek egymástól. Egyértelműen nagyon szeretné látni az édesapját, ahogy gyógyul, és a legtöbb szakértő is egyetért azzal, hogy a jövő héten sor kerül a találkozásra

- árulta el a lapnak a bennfentes. Arra viszont rámutatott, hogy a találkozón Harry bátyja, a trónörökös Vilmos herceg biztosan nem fog részt venni, ő ugyanis a hét második felét távol fogja tölteni a fővárostól. Harry herceg pedig nem tud korábban jönni, ugyanis a rendezvény előtt két nappal tartják a kisfia Archie ötödik születésnapi buliját. Az Invictus Game eseményét követően pedig várhatóan Harry herceg a családjával Nigériába repül, ahova meghívta őket az ország védelmi minisztere.