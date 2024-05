Kiderült a titok: Vilmos herceg ezért rettentő féltékeny Harry hercegre

Harry herceg az Invictus Games nevű sportesemény miatt hamarosan hazalátogat az Egyesült Királyságba, ami elvben lehetőséget adna arra, hogy édesapjával vagy bátyjával rendbe hozza a kapcsolatát. Szakértők azonban nem sok az esélyt látnak erre.

Fotó: GETTY IMAGES

A királyi család egyik bennfentese szerint ez azért is van, mert trónörökösként Vilmos herceg féltékeny öccse szabadságára, amit hivatalos tisztségéről való lemondásával vívott ki magának. Ezzel az Erzsébet után: Megmentheti magát a Monarchia? című könyv szerzője is egyetértett.

A nemzetközi színtérért mindkét testvér egyértelműen verseng. És a reflektorfény sokkal inkább ráirányul Harryre, mint a királyi család hagyományos feladatokat végző többi tagjára

- fogalmazott a Daily Starnak Ed Owens.

A 39 éves sussexi herceg a legutóbb akkor tért haza az Egyesült Államokból, amikor kiderült, hogy édesapja rákos. III. Károly egy alkalommal fogadta is kisebbik fiát, de azóta nem látták egymást. Most ugyan ismét meglenne erre az esély, ám a király csak a napokban tért vissza a munkájához a rákdiagnózisa után, így most az időbeosztása rendkívül sűrű, ezért az sem kizárt, hogy nem fognak tudni ismét találkozni.