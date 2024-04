Több száz oldalas menetrend készült Károly király temetésére

A brit társadalomban egyre több pletyka szól arról, hogy III. Károly király sokkal rosszabbul van, mint amennyit a Buckingham-palota elárul róla. Az elmúlt hetekben az uralkodó számos barátjával beszélt, és ha az állapotáról érdeklődtek, elkomorodva és hangját fél oktávval lehalkítva annyit mondott csak: nincs jól.

Úgy hírlik, súlyosabb a király állapota, mint ahogy arról a palota kommunikál Fotó: WPA Pool

Természetesen eltökélt szándéka, hogy legyőzze a betegséget, és mindenki optimista, de sokkal súlyosabb az állapota, mint amennyit ebből láttatni engednek

– fogalmazott a család egyik régi barátja a The Daily Beastnek.

Eddig nem derült ki, hogy milyen típusú rákot diagnosztizáltak nála, csak annyit tudni, hogy rendszeresen utazik Londonba sugárterápiára, ami többfajta rák kezelésére használható.

A brit lapnak több forrás is beszámolt arról, hogy a tisztviselők folyamatosan frissítik az „Operation Menai Bridge” című több száz oldalas dokumentumot, amely a III. Károly király halála esetén életbe lépő menetrend álneve. Erzsébet királynőnél London Bridge hadművelet néven hivatkoztak erre a tervre. Most ezt a régebbit is áttekintik annak érdekében, hogy leszűrjék a tanulságot, hogyan lehetne az egészet jobban levezényelni, minimálisra csökkentve a hibázás esélyeit. Mindez megfigyelők szerint azt jelzi, hogy az Egyesült Királyság sokkal hamarabb elveszítheti új uralkodóját, mint azt bárki elképzelte.