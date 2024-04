Azt beszélik, ő lehet III. Károly király utódjának legfőbb tanácsadója

Noha Vilmos herceg mint trónörökös felkészült uralkodói szerepére, akárcsak apja a néhai II. Erzsébet királynő halála előtt, kétségtelenül szüksége lesz néhány tanácsra a protokollal kapcsolatban, amikor átveszi III. Károly helyét.

Fotó: AFP

Az uralkodói családból többen kiesnek ebből a lehetséges körből, hiszen András herceg már korábban kegyvesztetté vált, mások pedig a nagybeteg Károlynál is idősebbek. A Hello Magazine szerint Vilmos legfőbb támasza egyértelműen Eduárd lehet, akivel most is nagyon szoros a viszonya, sőt az otthonuk is közel van egymáshoz. Edinburgh hercege hatalmas támogatást nyújtott a jelenlegi királynak uralkodása kezdete óta, különösen az elmúlt hónapokban, Károly rákdiagnózisát követően. A hónap elején például ő képviselte az Egyesült Királyság és Franciaország kapcsolatait rendező egyezmény 120. évfordulója alkalmából tartott történelmi parádén, és jelen volt akkor is, amikor a király először jelent meg műtétje után a nyilvánosság előtt a húsvétvasárnapi istentiszteleten Windsorban.

Mindenkinek megvan a maga szerepe. Hatalmas nyomás nehezedik az edinburghi hercegre és hercegnére, hogy sokkal több szerepet vállaljanak

– mondta el Fülöp herceg, Anna hercegnő fia.

Vilmos nagybátyja tehát valószínűleg jelen lesz az ő uralkodásának első éveiben is, és központi szerepet játszhat Nagy-Britannia új királya mellett.