Mi történt? Egyedül érkezett a BAFTA-gálára Vilmos herceg

Vasárnap osztották ki Londoban a brit Oscarként is emlegetett BAFTA-díjakat, amelyek átadóján mint a BAFTA elnöke, értelemszerűen Vilmos herceg is részt vett. A megszokottól eltérően azonban idén a felesége nem kísérte el a ceremóniára – írta meg a People magazin.

Fotó: AFP

Katalin hercegnének azért kellett otthon maradnia, mivel egy hónapja súlyos hasi műtéten esett, és még azóta sem épült fel teljesen. A nehéz időszak miatt a walesi hercegnek is kevés ideje jutott a filmekre, töredelmesen be is vallotta, hogy nem sokat látott a jelöltek közül.

Soha még ilyen keveset nem láttam, de ez talán érthető a feleségem állapota miatt. Mindenesetre remélem, hogy hamarosan behozzuk a lemaradást, már írom a listámat

– mondta Vilmos.

Annyit azért elárult, hogy a gálán taroló Oppenheimert látta, és odavolt érte. Nagy riválisa, a Barbie megtekintéséig viszont még nem jutott el, de megígérte, hogy ezt is pótolni fogja, amint a családi körülményei ezt lehetővé teszik.