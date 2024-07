Kitálalt a királyi család csodadadusa: ezt a 6 szabályt be kell tartania Sarolta hercegnőnek

Károly király legidősebb lányunokája, és Vilmos herceg középső gyermeke, Sarolta királyi hercegnő az egyik legnépszerűbb tagja a királyi családnak. A szőke, virgonc hercegné ugyanis ugyanolyan stílusosan öltözködik, mint az édesanyja, és ugyanolyan élettel teli és vidám típus, mint az édesapja. Még csak 9 éves, de már most látható, hogy a család egyik leggazdagabb tagja lesz a jövőben, ugyanis befolyása a divat világában vitathatatlan. Azonban még jó néhány évig a gondtalan gyermekkorát élheti – már amennyire a királyi család formaságai között az lehetséges –, ezért a nevelésében részt vesz az Egyesült Királyság egyik, ha nem a legjobban képzett dadusa is, Maria Teresa Turrion Borrallo, aki most elárulta, hogy milyen szabályokat állított fel a gyermekek számára.

Vilmos herceg gyermekei szigorú, de különleges nevelésben részesülnek /Fotó: Stephen Lock / i-Images

A Life.hu szedte össze a dadus nevelési módszerének főbb alapköveit, mint írták, a nevelőnő a „no nonsense” hozzáállásáról híres, vagyis közvetlen, lényegre törő és mentes a felesleges túlbonyolítástól. Éppen ezért 6 fő alapszabályt fektetett le az utódok számára:

Sok időt töltsenek a szabadban

A dadus a Norland College-ban tanulta ki a szakmát, ahol az egyik legfontosabb szabály, hogy a szabadban és játék közben fejlődnek a legtöbbet a gyermekek. Szigorúan nem is gyerekként, hanem gyermekként hivatkozik is rájuk tiszteletből. Legyen szó aktív sportolásról, kutyákkal való játékról vagy kertészkedésről, az időjárás függvényében mindig sok időt töltenek el együtt a szabadban. Emiatt a gyermekek szeretnek együtt játszani kint a szabadban, és érdeklődnek a természet és az új dolgok iránt.

Folyamatos új ízek bevezetése

Maria, hogy segítse a gyermekek étkezési szokásainak egészséges kialakulását, gyakran kísérletezik az új ízekkel. Ezáltal kevésbé válogatósak a gyermekek, és ez hozzájárul az egészséges táplálkozás kialakításához is.

Nincs kiabálás

Maria Borrallo és a királyi család egyik tagja sem kiabál a gyermekekkel. Minden konfliktust szigorúan csendesen és határozott kommunikációval oldanak meg. Ez a szabály a gyermekekre is vonatkozik, akik egymás között sem kiabálhatnak, ezzel elkerülve a veszekedést. A dühroham vagy a sírás kizárt.