Ennél ragyogóbb angyalarc nincs! Így pózol a kis Sarolta hercegnő és György herceg Taylor Swifttel

Minden évtizednek megvannak a maga legfelkapottabb előadói. Volt, hogy Céline Dion, Jennifer Lopez, Britney Spears voltak a zenei világ csúcsán, nem is olyan régen pedig Justin Bieber hódította meg a világot. Lady Gaga óriási repülése mindenkit ámulatba ejtett, most pedig Taylor Swift uralja a szakmát. A 34 éves díva Pennsylvaniából származik, pályája kezdetén pedig a country zene volt a meghatározó. Mostanra azonban a popzene legmeghatározóbb alakja lett. Most koncertet adott Londonban, és nem kis emberek vettek részt rajta.

Taylor Swift hatalmas rajongótáborral bír

Angliában adott koncertet Taylor Swift, és rengetegen jelentek meg a stadionban. Az énekesnő óriási bulit csapott, és nem kis emberek buliztak a közönség köreiben. Jelen volt ugyanis Vilmos herceg is, aki a lesifelvételek alapján vad táncba kezdett Taylor dalaira. Vilmos herceg azonban nem egyedül érkezett: a kis Sarolta hercegnőt és György herceget kísérte el. Nekik azonban nemcsak az volt nagy élmény, hogy élőben láthatták fellépni az énekesnőt, hanem az is, hogy a koncert végén a színfalak mögött találkozhattak is vele, és beszélgethettek. Végül egy tüneményes közös fotót készítettek: