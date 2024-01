Újabb pofon Meghannak és Harrynek: lányuk, Lilibet helyett Sarolta hercegnő lesz az örökös

Sarolta hercegnő kapja Diana felbecsülhetetlen értékű örökségét, nem pedig Lilibet. Az ikonikus ékszer egy tiara, amely Diana gyűjteményének legkülönlegesebb darabja, és azért kerül hozzá, mert ő van előbbre az öröklési sorrendben. A tiarát, amelyet gyémántok díszítenek, az esküvője napján, 1981-ben viselte a szívek királynője - írja az Express.

A Spencer Tiara néven emlegetett fejdíszt a Garrard ékszerház tervezte az 1930-as években. Persze ezen kívül is rengeteg ékszere volt Dianának, amelyek közül igazán becses az a két gyűrű, amelyekkel Vilmos és Harry megkérte Katalin és Meghan kezét. A néhai hercegnő állítólag azt kérte fiaitól, hogy az ékszereket szerelmeikkel is osszák meg, aminek többször is eleget tettek. Érdekesség, hogy kék darabok is vannak a csecsebecsék között, mert az volt a szívek királynőjének a kedvenc színe.

Diana walesi hercegnő 36 évesen, Párizsban, egy közlekedési balesetben vesztette éltét 1997 augusztusában. Arról, hogy a tragédia után II. Erzsébet királynő igyekezett kimérten viselkedni és nem kimutatni az érzelmeit, itt írtunk.