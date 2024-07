Átjáró a szellemvilágba? Félelmetesen fest Diana hercegné nyughelye a friss fotókon

A tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegné sírhelye különleges helyen található, ugyanis a brit Althorpban a családja birtokán helyezték végső nyugalomra. Ezen a helyen élt a hercegné édesapja, Edward John Spencer Althorp vikomtja is, most pedig a testvére, Charles Spencer is itt él. Kevesen tudják, de mielőtt Károly király és Diana összeházasodott, előtte a Lady Diana Spencer megszólítás illette a népszerű hercegnét. Most Charles Spencer egy megrázó fotót posztolt a birtokról, ahol egy különleges kis szigeten található a testvére sírhelye. Diana nyughelyét sikerült egy „túlvilági” pillanatban lencsevégre kapni, amikor a Round Oval-tó közepén található kis sziget körül köd látható, és a fák siratják a túl korán távozott hercegnét – szúrta ki a Life.hu.