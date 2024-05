Kitálalt a szakértő II. Erzsébet királynő nagy hibájáról

Lassan két éve annak, hogy meghalt II. Erzsébet királynő. A néhai uralkodó 96 éves korában a Balmorali kastélyban hunyt el. Ám a halálát követően is derülnek ki érdekes dolgok vele, és persze egyes döntéseivel kapcsolatban. Most is egy ilyen látott napvilágot.

II. Erzsébet királynő nem tudott nemet mondani erre a felkérésre (Fotó: AFP)

1987-ben a királyi család tagjai részt vettek az It's a Royal Knockout című tévéműsorban, amelynek ötlete Eduárd herceg fejéből pattant ki. A produkció pedig a monarchia számára minden szempontból vízválasztónak bizonyult.

Az Alton Towersben megrendezett programban négy, hírességekből álló csapat – tagjai között többek közt John Travolta, George Lazenby, Toyah Willcox, Gary Lineker és Barbara Windsor – mérkőzött meg egymással.

Évekkel később a királyi család történelmének egyik „legnagyobb katasztrófájaként” jellemezték a műsorban látottakat. Ben Pimlott királyi szakértő szerint a néhai uralkodónak kezdettől fogva nem igazán tetszett az ötlet, ahogyan a személyzetének sem, melynek tagjai szintén úgy vélték, hogy hiba lenne ezen részt venni.

A királynő ellenezte, de az egyik hibája az volt, hogy nem tudott nemet mondani

– mondta egy bennfentes Ben Pimlottnak.

Az biztos, hogy a műsor a királyi családot övező titokzatosság és presztízs szempontjából katasztrofális volt. Ugyanakkor néhányan elzárkóztak a műsorban való szerepléstől, többek között Diana hercegné és a Károly is, mondván, hogy ez olyasmi, ami sérti a méltóságukat.

Bár a királyi család önbecsülését sértette a műsor, nézettségi szempontból nagy sikert aratott: 18 millióan látták 1987-ben, ami a negyedik legnagyobb nézettséget jelentette akkor, világszerte pedig több mint 400 millióan tekintették meg később a versengéssel jótékonysági célokat szolgáló produkciót– írja a Mirror.