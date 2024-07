„Ott vagyok, ahol lennem kell” – Krausz Gábor megható vallomást tett

Mint korábban írtuk, a rajongók szinte megőrülnek Krausz Gábor és Mikes Anna párosáért. A szerelmesek kapcsolata álomba illő. Gábor ugyanis a démonai és tönkrement házassága elől menekült a táncparkettre, s így Anna karjai közé is. A páros rögtön belopta magát a Dancing with the Stars nézőinek szívébe, majd egy idő után egymást is lehengerelték teljesen. Kapcsolatukat csak a műsor megnyerése után vállalták fel és az internet népe azóta is lázban van egy-egy új közös kép, történet után.

Krausz Gábor és Mikes Anna Fotó: TV2

Így van ez most Gábor legújabb posztjával is, egyenesen Törökországból. A sztárséf ugyanis Hannaróza kíséretében elutazott a törökökhöz Annával együtt, aki épp egy tánctábort oktat ott. A hármas természetesen azért a tánc mellett kirándul, sétálgat is. Így juthattak el egy gyönyörű naplementéhez a tengerparton, ahol Annát és Hannit látva Gábor rájött, célba ért.

Talán nem ott kötöttem ki, ahová eredetileg elindultam, de lehet, hogy éppen ott vagyok, ahol lennem kell

– írja a sztárséf fotója mellé.

Ezzel pedig hű rajongói is teljesen egyetértettek:

Szerintem nagyon jó helyen kötöttél ki. Ott vagy ahol lenned kell. Ott a boldogság

– közölték vele.

Nagyon jó helyen vagy most kedves Gábor maradjon így örökre van párod , gyermeked, mindened meg van ! Légy boldog

– tanácsolta más is.