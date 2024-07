Végre nyilvános: Lissák Laura nem titkolja tovább kapcsolatát a sztárral

A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője a műsorban T. Danny párja volt. Sokan bíztak is benne, hogy a TV2 sztárja és a tinikedvenc énekes össze is jön, de végül nem úgy lett. Már csak azért sem, mert Lissák Laura akkor már szerelmes volt…