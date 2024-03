Titkos szerelmével utazott egy nyaralni a TV2 sztártáncosa?

Lissák Laura a Dancing with the Stars egyik táncos tehetsége nagyszerű előző évet tudhat maga mögött, ugyanis nemcsak a táncos műsorban állt helyt tökéletesen már sokadig éve, hanem még a TV2 Farm VIP című műsorába is nagyszerűen szerepelt. Rajongói igazán közel tudtak hozzá kerülni az elmúlt időszakban, ugyanis T.Danny oldalán egészen a döntőig menetelek, így rengetegen megszerették a zenésszel karöltve, ugyanis sokan tulajdonítják a közkedvelt énekes tánctudásának fejlődését Laurának. Sok mindent megoszt követőivel a táncos, de párjáról soha nem esik szó, pedig kép morzsákból mindig észrevehető, hogy Laura igencsak sok időt tölt együtt kedvesével, sőt most együtt elutaztak a Maldív-szigetekre.

Lissák Laura T.Danny-vel, a Dancing with the Stars előző szezonjában Fotó: tv2

Lissák Laura és szerelme együtt nyaralnak

A táncos és titkos szerelme, akivel már évek óta együtt vannak, elutaztak együtt romantikázni és kipihenni a sok fáradalmakkal járó, munkával teli időszakot, amin éppen túl vannak mindketten. A romantikus pillanatot meg is osztotta kötőivel a csinos táncos. Jól is jön ez nekik, hiszen Laura bevallása szerint nincs sok ideje semmire, amikor a Dancinges hajtás van, de most az Indiai-óceán eldugott nyaraló paradicsomában pótolhatják be a kihagyott időt. Vajon Laura miért rejtegeti a nyilvánosság elől a párját, ha a képeken - igaz, nem teljes egészében - rendszerint láthatjuk?

Még mindig homály fedi Laura párjának kilétét... Fotó: TV2

Laura párja nem akar szerepelni

Ugyan sok fotón észrevehettük már a rejtélyes férfit, azonban a táncos soha nem jelölte meg párját, ami nem véletlen. Laura barátja nem közszereplő, sőt nem is akar szerepleni a média világában. Annyit tudunk, hogy egy igazi üzletember, több vállalkozása is van, így nem meglepő, hogy Laura párjának komfortosabb a háttérben maradni és csodálnia szerelmét a tévéképernyőről, ahogy megéli az álmait.