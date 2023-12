Gyászol a Dancing with the Stars gyönyörű táncosa

Lissák Laura intenzív időszakon van túl, ugyanis már a negyedik éve szerepel a Dancing with the Stars műsorában, jelenleg pedig a Farm VIP negyedik évadában is látható a tévé képernyőjén. Azonban a gyönyörű táncművész igyekszik védeni a magánéletét, hiába látjuk sokat, keveset tudunk a civil Laura életéről. Ám most egy tragikus hírt tett közzé a közösségi oldalán.

Lissák Laura már negyedik éve táncol a Dancing with the Stars műsorában (Fotó: TV2)

A napokban kiskutyája, Csicsi elhunyt, azt nem osztotta meg rajongóival, hogy mi volt az oka, de rengetegen fejezték ki részvétüket Laurának. Az Instagram-oldalán érzelmes sorokkal búcsúzott kedvencétől, és egy több képből álló fotósorozattal.

Édes kicsi Csicsikénk. Most már az angyalok vigyáznak Rád. A legjobb kiskutya voltál a mi kis Világunkban. A legszebb csillag vagy most már az Égen. Örökké a szívünkbe zártunk!

– írta szomorú sorait Laura.

Laurát nagyon megviseli kiskutyája elvesztése (Fotó: Szabolcs László)

Fizikálisan és mentálisan is megviselte Laurát

Laura jelenleg is a pirosak csapatát erősíti a Farm VIP negyedik évadában, bár a gyönyörű táncművésznek eddig nem sok köze volt a vidéki munkákhoz, de minden egyes verseny során apait-anyait beleadott. Nemrég egy termelést segítő feladat során egy komoly kihívást kellett teljesítenie Balogh Edinával párban.

„Edinával nagyon durván egyesültek az erőink az első fél óra után, de összességében több mint két órán át tartottuk a kockát. Ilyenkor már olyanfajta fájdalmakban volt részem, amik tényleg megviseltek, de fizikálisan és mentálisan is túl kellett lépnem egy határon” – mondta Laura, akinek arcáról tökéletesen leolvasható, hogy valójában mekkora terhelés érhette őt már a sokadik hosszú perc után, a tűző napon.