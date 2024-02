Nem lehet máshova nézni: bugyiban és melltartóban mutogatta magát Stana Alexandra és Lissák Laura

Stana Alexandrát és Lissák Laurát a Dancing with the Stars profi táncosaiként ismerte meg az ország, de a TV2 gyönyörű sztárjainak mindennapjait a műsor után is rengetegen követik. Fellépéseikről és próbáikról is rendszeresen osztanak meg különböző bejegyzéseket Instagram-oldalaikon, amiken gyakran csillogós ruhakölteményekben pompáznak a kamerák előtt.

Foglalkozásukból adódóan ráadásul folyamatosan igyekeznek tökéletes formában maradni, így attól sem ijednek meg, ha esetleg bikiniben kell színpadra állniuk. Ezt pedig pénteki bejegyzésükben meg is mutatták, egy korábbi produkciójukon ugyanis egy ragyogó, kövekkel díszített alsóneműben és néhány hatalmas, rózsaszínű tollas kiegészítőben léptek fel a nagyközönség előtt.

