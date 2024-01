Hatalmas botrányba keverték Krausz Gábort és Mikes Annát - pozitív terhességi teszt is előkerült

Amióta csak elindult a TV2 sikerműsora, a Dancing With the Stars, az embereket csak az a kérdés foglalkoztatta, hogy vajon mi lehet Krausz Gábor és Mikes Anna között. Az ugyanis már az első pillanattól kezdve érezhető volt, hogy nagyon működik a kémia közöttük, és egy-egy elkapott, kósza, sóvárgó pillantásból, egy-egy lopott simogatásból sejteni véltük, hogy több van közöttük, mint barátság. Ezt azonban nagyon hosszú ideig titkolták, és bár sosem tagadták, hogy imádják egymás társaságát, szerelmi életükről egy szó sem esett.

Krausz Gábor és Mikes Anna gyönyörű párt alkotnak / Fotó: BS / Bors

Nem meglepő, hogy Krausz Gábor nem szeretné nyilvánosság előtt élni a magánéletét. Előző felesége, Tóth Gabi ugyanis országos rivaldafényben éli mindennapjait, ebben pedig akarva-akaratlanul is részesedett Gábor. Egész Magyarország tudott arról, ha Gábor rakott krumplit készített asszonyának, vagy ha csokit vett neki, de még azt is dokumentálta, ha kislányával együtt aludt. így nem meglepő, hogy azon is csámcsogott az egész ország, hogy felszarvazták.

Mindezek miatt különösen fontos volt neki, hogy a Mikes Annával való kapcsolatát ne a nyilvánosság előtt élje meg.

Vannak dolgok, amik prioritást élveznek mindkettőnk életében, és máson van most a fókusz. Én például nem szeretnék többet kifele élni, ahogy korábban. Van, amit szeretnék inkább magamnak megtartani és ezzel szerintem ő is így van

— mesélte őszintén.

Kamuhírek az interneten

Botrányos hír terjed a neten / Fotó: Bors

Most azonban elképesztő kamuhír kezdett terjengeni. Egy olyan hírportál, amelynek csak kattintásvadász, tartalmatlan cikkei vannak azt kezdte terjeszteni, hogy Mikes Anna babát vár. Ennek céljából még egy pozitív terhességi tesztet is a képre vágtak - szúrta ki a Bors. A hír tehát nem igaz, ezen rengetegen felháborodtak, kérdés azonban, hogy vajon mit szól erre a szerelmespár.