Nagy elhatározásra jutott Krausz Gábor: átigazolt

Csutiról ismeretes, hogy él, hal a Fradiért. Olyannyira elkötelezte magát a Ferencváros mellett, hogy még a kiskutyáját is úgy nevezte el, hogy Fradika. Ezt a szeretet igyekszik átadni gyermekeinek is, a kis Medoxot már többször láthattuk zöld-fehérbe öltözve, de még Nina is kapott már fradista kiegészítőket. A social guru most nagy élvezettel vezette körbe követőit az öltözőben, és egy hirtelen mozdulattal a kamera Krausz Gáborra mutatott. Ezen sok rajongó meglepődött, Gábor azonban vidáman mosolygott.

Kruasz Gábor és Csuti vidáman pózolnak az öltözőben / Fotó: Instagram

És az új igazolás! Nemcsak táncol, hanem spíler is

- mondta videójában Csuti.

Sok bennük a közös

Úgy tűnik, hogy Csuti és Krausz Gábor nagyon jó barátok lettek. A Dancing With the Starsban volt lehetőségük alaposabban megismerkedni, és persze nem meglepő, ha közös hullámhosszra kerültek. Hasonló út áll mögöttük: mindketten szerelmesek voltak feleségükbe, de mindketten nagyon csalódtak. Midnkettejük házasságát egy harmadik fél tette tönkre, nehéz váláson vannak túl, de Csutira és Gáborra egyaránt rátalált újra a szerelem.