„Hülyére vesz teljesen” – Csuti szigorú édesapa, de azért lánya meglágyítja a szívét

Szabó András Csutira érvényes a mondás, hogy a kemény külső érző szívet takar. Hiszen a szerelmét is a tenyerén hordozza, de nála is jobban imádja két gyermekét. Nem véletlenül tetováltatta nevüket, Medoxot és Ninát magára. Azonban a szülőség nemcsak örömmel, de nagyon sok felelősséggel is jár. Hiszen mindenki szeretné, ha utódai továbbvinnék azokat a pozitív értékeket, amiket ő is kapott felmenőitől.

Szigorú apának tartja magát Szabó András Csuti Fotó: Bánkúti Sándor

Ezzel Csuti is így van, erről nemrég a közösségi oldalán indított kérdezz-felelekben mesélt, ahol arról is kérdezték, hogy mennyire szigorú édesapa?

Vannak dolgok, amikben nagyon, beszéd, viselkedési normák, idők betartása, étkezés amennyire lehet, de a lányom pl. hülyére vesz teljesen

– viccelte el a választ az üzletember.

A legszebb ajándékát a gyerekeitől kapta Csuti

Csuti december elején kapta meg eddig életének egyik legszebb ajándékát kisfiától. Azt is elmondta, hogy apaként már nagyon régóta várt egy ilyen rajzra, amit az Instagram-oldalán is megosztott, érzelmes sorokat is mellékelt hozzá.

„Medike ma az oviban rajzolni szeretett volna, és ezt készítette nekem! Eleve a tudat, hogy ő nekem szeretne készíteni valamit, miközben mindenki más játszik, már attól halálra bőgtem magam, de hogy egymás kezét fogva Ő, Nina és én szerepelünk rajta, az számomra a legszebb ajándék az egész világon!” – írta a Csuti, akinek a rajongói több lehetőséget is felvázoltak, mit is kéne tenni ezzel a személyes hangvételű remekművel.