Érzelmes interjút adott kiesése után Csuti: Ennek most valamiért így kellett lennie!

Méltón ünnepelte meg a TV2 a Disney 100. születésnapját: ezen az éjszakán minden sztár és táncos egy-egy mesehős bőrébe bújt, és csodálatosabbnál csodálatosabb produkciókat láthattunk. A zsűri és a nézők összesített szavazata után három páros került veszélyzónába: Király Linda Suti Andrással, Radics Gigi Baranya Dáviddal és Csuti Tóth Katicával. Az ítészek Gigit juttatták tovább, és újabb idegőrlő percek után kihirdették: a kétgyermekes sztárapukának és párjának ért véget a műsor.

Kiesése után Csutit a férfi versenyzők a levegőbe dobva éljenezték (Fotó: BS)

Csuti: Én így is nyertem!

Hatalmas álmokkal vágott bele a népszerű üzletember a táncos show-műsorba. Nem titkolt vágya volt, hogy szeretné párjával megnyerni a DWTS negyedik évadát. Csuti a Disney-adásban Tarzan bőrébe bújt, de hiába fűzte számtalan emlék a mese főhőséhez, ez most kevés volt a továbbjutáshoz.

„Boldogok vagyunk, hogy együtt tudtunk ebben az egész versenyben jelen lenni” – mondta nagy sóhajjal a kiesése után párját átkarolva a Metropolnak Csuti. „De közben nyilván csalódottak is vagyunk, hogy ez az egész véget ért számunkra, nem erre számítottunk, na de ki az a páros, aki számol előre a kieséssel?! Valóban úgy indultam neki ennek a kalandnak, hogy győzni szeretnék, de ennek most valamiért így kellett történnie! Én így is nyertem!”

A sztárapuka táncpartnere vette át a szót, aki kifejtette: már önmagában a tánc egy életérzés, ami csak adni tud. De az ő esetükben ennél sokkal többről van szó.

„Nálunk több részről is többet tudott adni ez a műsor, egyrészt a csapat, ahová tudtunk tartozni, és a kettőnk kapcsolata” – vallotta be könnyeivel küzdve Tóth Katica. „Végtelenül boldog vagyok, hogy táncolhattam Csutival, hogy megismerhettem őt!”

„A gyerekekkel imádunk dancingeset játszani”

A sztárapuka arról is beszélt, hogy hétfőn automatikusan a próbaterembe fog menni, hiába esett ki.

„Ott töltöttem az elmúlt két hónapot, bevallom férfiasan, minden hiányozni fog! Szeretnék sok embernek köszönetet mondani, de ha belekezdenék, soha nem érnénk a végére… Mert ez egy fantasztikus utazás volt, de ehhez kellettek azok az emberek is, akik itt körülvettek. Ez nemcsak duma, hogy mi itt egy nagy család lettünk, nemcsak a többi versenyző párossal, de a stábbal is, ami egy hatalmas ajándék nekem!”

Amikor arról kérdeztük Csutit, mit szóltak a gyermekei, Nina és Medox a táncaihoz, még jobban elérzékenyült.