„Amióta apa vagyok, egy ilyen rajzról álmodtam” – ezt kapta Kulcsár Edinával közös gyermekétől Csuti

Hiába a férfias megjelenés, Szabó András Csuti egyáltalán nem szégyelli az érzéseit, alkalomadtán ír is róluk. Így tett most is, amikor Kulcsár Edinával közös gyermekük, Madox megajándékozta egy rajzzal, melyet Csuti az Instagram-oldalán osztott meg a követőivel. Bár a mondás szerint egy kép többet mond ezer szónál, ezúttal érdemes az alkotáson túl Csuti gondolataira is időt, figyelmet szánni!

Csuti elérzékenyült

„Amióta apa vagyok, egy ilyen rajzról álmodtam.”

– kezdi a kétgyermekes édesapa, ám még mielőtt bárkiben felmerülne a szülői elfogultság gyanúja, érdemes továbbolvasni!

„Medike ma az oviban rajzolni szeretett volna, és ezt készítette nekem! Eleve a tudat, hogy ő nekem szeretne készíteni valamit, miközben mindenki más játszik, már attól halálra bőgtem magam, de hogy egymás kezét fogva Ő, Nina és én szerepelünk rajta, az számomra a legszebb ajándék az egész világon!”

Röpködtek is a megfontolandó hozzászólások.

„Legszebb ajándék! Lamináld le, hogy megmaradjon!”

– tanácsolja az egyik hozzászóló.

„A kis lelke ezt kívánja, a rajz mindent elmond”

– fogalmaz egy másik kommentelő.

„A ház is nagyon fontos ezen a rajzon.”

– jegyzi meg más.

„Bekereteztetni és fel a falra! Örök emlék marad!”

– vélekedik egy újabb hozzászóló, akinek így reagált Csuti egy könnyes-nevető emoji kíséretében:

„Tetkó, fel a hátra!”

Nos, apukák, ki nem érzékenyült el legalább egy kicsit?