Csuti nem sietteti a lánykérést: „A kapcsolatunk így tökéletes!”

Nem mindennapi körülmények között készültek felvételek Szabó András Csutiról és fiatal kedveséről, Sudár Biankáról. A szerelmespár esküvői szalonban járt, ahol a fitneszbajnok lány szebbnél szebb menyasszonyi ruhát próbált fel, melyeket egy divatfotózás keretében öltött magára, az egyikről fényképeket is megosztott a közösségi oldalán. Csuti a Metropolnak elárulta, a lánykérés egyelőre nincs tervben.

„Megdobbant a szívem, amikor megláttam"

Lapunk felkeresésére az üzletember elárulta, milyennek látta szerelmét a fehér ruhákban:

„Csodálatos volt! Minden szerelmes férfi életében fontos pillanat, amikor így pillantja meg a kedvesét. Még ha csak fotózásról is van szó, és láttam készülődés közben, akkor is megdobbant a szívem, amikor Bius abban a gyönyörű ruhában, sminkben felém fordult, rám nézett” – nyilatkozta lelkesen az üzletember, aki hozzátette:

Nekem az összes ruha tetszett rajta, s el kell ismernem, hiába mondták a ruha fazonjával kapcsolatos szakszavakat, sokat nem értettem belőle. Férfi öltönyök tekintetében azonban eggyel edukáltabb vagyok az átlagnál

– ismerte el Csuti, aki munkájából adódóan gyakran visel elegáns öltözetet.

„Nincs miért sietnünk, nem kockáztatunk"

Ha már esküvői fotózás: adja magát a kérdés, gondolkoznak-e már a házasságon?

„A közös jövőnk tervezésekor persze szóba került már a lánykérés, és a házasság is.

De most minden így tökéletes!

Persze, nekünk is vannak vitáink, de erősíti a közöttünk lévő összhangot, hogy mindig tudunk dolgozni a megoldáson, hol egyikőnk köt kompromisszumot, hol a másik. Engem is meglep néha, hogy Bius a fiatal kora ellenére milyen jól kezel szituációkat és engem is” – nevetett Csuti.

„Csuti türelmesebb, kedvesebb lett"

Felmerül a kérdés: a 26 éves lány honnan szerzett ilyen tapasztalatot kapcsolatok terén? Erre ő maga válaszolt:

„Hosszabb kapcsolatom már volt, még diákként. De ekkora szerelem még nem volt az életemben” – árulta el Bianka, aki lapunknak azt is elmondta, hogy kölcsönösen sok jó tulajdonságra tettek szert a párkapcsolatuk szűk egy éve alatt:

„Csuti sokkal türelmesebb és kedvesebb lett, az érzelemkifejezésben is fejlődött!” – újságolta a Miss Balaton egykori döntőse.