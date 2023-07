Csuti szerelmesebb, mint valaha

Szabó András Csuti januárban mutatta be a nagyközönségnek az új kedvesét, Sudár Bianka személyi edzőt, akivel a jelek szerint mostanra fülig szerelmesek lettek egymásba. A páros az idei évben több közös posztban is megmutatta már magát, többek között egy családi rendezvényen is, ahova Bianka bemutatni vitte a híres kedvesét. Ezzel egy időben Csuti is szintet lépett, elérkezettnek látta az időt arra, hogy a Kulcsár Edinától született gyermekeinek bemutassa az új kedvesét.

Összetört a váláskor

Csuti sosem titkolta, hogy nagyon megviselte, amikor kiderült, hogy a feleségével, Kulcsár Edinával véget ért a kapcsolatuk. A házaspárnak két közös gyermeke született, házasságuknak szinte egyik pillanatról a másikra lett vége... A megalázott férjnek hosszú időbe telt, mire össze tudta magát szedni annyira, hogy azt érezze, újra kedve lenne hölgyekkel ismerkedni. Ekkor jött a képbe Bianka, akivel Csuti a mai napig együtt van.

Komoly tervek

A páros ugyan csak fél éve alkot egy párt, máris komoly terveket szövögetnek a jövőt illetően. Ennek egyik beszédes példája, hogy bevállaltak közösen egy kiskutyát.. És, ha ez nem lenne elég, Csuti tőle nagyon szokatlan módon egyre több szerelmes fotót posztol a közösségi oldalain. A pár a hétvégét a Balatonnál töltötte, ahonnan romantikusabbnál romantikusabb képeket osztottak meg a nagyközönséggel, köztük ezt, amihez nem is kellenek szavak. A partról is látszik, hogy ők tényleg egymásba vannak bolondulva.