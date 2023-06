Eljött az idő! Szintet lépett Csuti és új párjának kapcsolata

Nagyon úgy tűnik, ennél nem is lehetne nagyobb a harmónia Csuti és szerelme, Sudár Bianka között. Fél éve, hogy egymásra talált a turbékoló páros, akik megtalálták egymásban amit keresnek, mi több, még ennél is többet: egymás támaszai lettek . Csutit az elmúlt időszak magánéleti történései igencsak megtépázták lelkileg, így nem csoda, hogy várt azzal, hogy a gyerekei éltébe is bevonja a szépséget. Bianka türelmesen várt.

Csuti boldog új szerelmével, akit ma már a gyerekek is megkedveltek Fotó: Metropol

Nincs semmi kényszer

A fordulópont nem egészen egy hónappal ezelőtt jött el, amikor az üzletember úgy érezte, már olyan komoly kötelék van kettejük között, hogy a gyerekek megismerhetik azt a nőt, aki mellett most édesapjuk is boldog.

Szépen, lassan ismerkednek egymással. Bius nagyon érzékenyen közelít hozzájuk, a gyerekek pedig jól vették az első lépéseket. Élvezzük az együttlétet, nincs semmi kényszer egyik részről sem

– mesélte lelkesen a Borsnak Csuti, aki hozzátette, hogy sok időt töltenek ma már együtt.

" Figyeljük őket, de egyelőre szépen halad a kapcsolat. A múltkor azt vettem észre, hogy amíg én füvet nyírtam a fiammal, addig a lányok elkezdtek körmöt festeni és sminkelni egymást. Szuper azt látni, hogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz" – mondta büszkén Csuti.

Mozaikcsaláddá lettek

Valójában abban az esetben, amikor egy válás után a felnőttek új partnert választanak, megváltozhatnak a kicsik szemében is a családi viszonyok. Nyilván nem érdemes jóslatokba bocsátkozni, de szakértők szerint is sok szempontból érdemes odafigyelni az immáron mozaikcsaláddá átminősült kapcsolatokra.

Egy válás után mégiscsak újjá kell építeni a világunkat, a magánéletünket.

Ebben sokat segít az, ha beengedjük a jövőt az életünkbe, azaz haladunk tovább az utunkon, ilyen módon, ha új kapcsolatba lépünk, tegyük azt természetesen, a család legkisebb tagjaival együtt – mondta korábban a témában jártas szakértő, Pólus Enikő a Mokka reggeli műsorában.