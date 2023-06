Beleálltak a kommentelők Csuti barátnőjébe: Kulcsár Edinához hasonlítgatják Biankát

Válásuk óta már Kulcsár Edina exférjére, Szabó András Csutira is rátalált a szerelem a gyönyörű Bianka személyében. A páros egyre felszabadultabbnak érzi magát egymás társaságában, egyre több közös fotót is megosztanak magukról.

Sokan Kulcsár Edinához hasonlítgatják Csuti új kedvesét Fotó: Bors/DFP

Sokan aggódtak Csutiért a válás után, hiszen még a követőiket is meglepte a szakításuk híre, azon pedig egyenesen kiakadtak, hogy Kulcsár Edina szinte azonnal vigaszt talált G.w.M oldalán. Edináék azóta is őrült tempót diktálnak a kapcsolatukban, hiszen már össze is házasodtak, nemrég pedig megszületett az első közös gyermekük is.

Tehát jogos volt az aggodalom Csutiért, akinek még Szorcsik Vikivel is volt egy rövidebb viszonya, azonban gyorsan felismerték, hogy nem egymásnak szánta őket a sors. Tavaly decemberben azonban végre rámosolygott a szerelem az üzletemberre, ekkor találkozott ugyanis jelenlegi párjával, Biankával, akinek épp a napokban vallotta be az Instagram-oldalán, hogy egyre jobban szereti.

Egyre többet tapasztalunk egymásból, egyre jobban vesszük az akadályokat, és én ezt az egészet egyre jobban élvezem veled

– írta Csuti kedvesének címzett szerelmi vallomásában, amelyhez még egy közös fotót is mellékelt.

Úgy látszik azonban, hogy a fotó alatti kommentek között felbukkantak Edina rajongói is, akik azt írták, hogy Bianka a nyomába sem érhet az egykori szépségkirálynőnek.

Természetesen olyanok is bőven akadtak, akik épp fordítva látják a dolgot.

Nagyon szép a hölgy, sokkal szebb, mint Edina, természetes szépség. Legyetek boldogok. Összeilletek

– írta például az egyik követője, míg egy másik kikelt magából a sok hasonlítgatós kommentet olvasva, és kijelentette, hogy nem kellene már Kulcsár Edinát emlegetni Csuti fotói alatt.