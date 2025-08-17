"Hihetetlen" - Horváth Éva kiakadt, a kerekesszékéről van szó

Horváth Éva számára egészen pokoli volt az elmúlt pár hónap, ugyanis durva motorbalesetet szenvedett Balin, aminek az lett a következménye, hogy súlyosan megsérült a lába. Azóta rengetegszer megműtötték és rettenetesen sok időt töltött a kórházban – de szerencsére végre elindult a gyógyulás hosszú, rögös útján.

Horváth Éva / Fotó: MW archívum

Most friss fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán Horváth Éva, a felvételeken a barátnőivel láthatjuk őt, szinte ragyog az egykori szépségkirálynő. Viszont van egy dolog, ami számára egészen hihetetlen, ráadásul a babonát is érinti – ő maga saját elmondása szerint babonás, de ez most egy olyan dolog, amiben már nem hisz.

Szeretem Csajok 🥰

Számomra egyébként hihetetlen, hogy mindenki a kerekesszékemet nézi ülőkének. 🤪

Én babonás vagyok, soha nem ületem hasonlóba… és mi lett a vége 👩🏻‍🦽

A babona tehát nem működik, úgyhogy nem is szólok nekik, hogy a kis sejhajukat helyezzék odébb:)

Ti babonásak vagytok ?

– írta Horváth Éva.

A kommentelők véleménye megoszlott, de Horváth Éva minden bizonnyal nagyon várja már, hogy annyira meggyógyuljon, hogy ne legyen szüksége kerekesszékre.

Itt lehet megtekinteni Horváth Éva posztját: