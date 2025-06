Nagy a baj: ismét be kellett mennie a kórházba Horváth Évának

Ahogy arról korábban lapunk többször is beszámolt, súlyos motorbalesetet szenvedett a születésnapján Horváth Éva, majd ezt követően nyolc műtéten is átesett. A legutóbbi hírek szerint az egykori szépségkirálynő továbbra is küzd a teljes gyógyulásért: Horváth Éva nemrég egy videóval jelentkezett a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amiben rossz híreket kellett közölni. Ugyanis vissza kellett mennie a kórházba, mivel úgy érezte, hogy valami nincs rendben a hónapok óta gyógyuló lábával – írja a Bors.

Horváth Éva / Fotó: Markovics Gábor

Visszajöttem a kórházba kötözésre, mert úgy ítéltem meg, hogy a lábam nem alakul túl jól, illetve mintha láttam volna, hogy egy picit kezd szétnyílni. De most voltam bent, megnézte a doktor úr, és azt mondta, hogy szerinte teljesen jó, nem indokolja azt, hogy bent maradjak a kórházban, úgyhogy megyek vissza haza, hála az égnek

- árulta el Horváth Éva, majd hozzátette, még megvárta, hogy a legutóbbi röntgenjét megkapja, illetve egy teszt eredményét, ami a testében lévő gyulladásos folyamatok kimutatására szolgál. A sztáranyuka hangsúlyozta, hogy szerencsére semmilyen komoly problémát nem mutattak ki.