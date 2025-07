Óriási volt az ijedtség: megtámadták Tóth Gabi kutyáját

Nagyon nagy szeretetcunami van, ha rosszul érzem magam, akkor odabújnak, terápiás jelleggel segítik át az embert a nehezebb időszakokon. Egy kicsit nyilván idegesebbek is lettünk, nem akarom szépíteni, tényleg csak az vállaljon kutyát, aki be tudja vállalni ennek felelősségét is.