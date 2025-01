Hatalmas örömhírt jelentett be Tóth Gabi: bővül a családjuk, rögtön két kicsivel!

Az énekesnő a Dancing with the Stars után kicsit eltűnt a közösségi szintéről, de úgy tűnik jogos indoka volt rá. Családjuk bővült, de nem is egy, hanem már egyből két taggal!