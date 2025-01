Megtört a jég? Záporoznak a gratulációk Tóth Gabi videójára

Tóth Gabi neve akarva akaratlanul is az olvasók szeme elé kerül szinte minden nap, a kommentelők pedig sosem hagyják ezt keresetlen szó nélkül. Gabi egy ideig megpróbált reagálni a bántásokra, ám mára felhagyott a védekezéssel, visszavágásokkal. Úgy fest, kezd csillapodni a már-már divattá váló utálathullám az irányába, a legutóbbi videóját ugyanis, amiben szerelmével, Papp Máté Bencével szerepel, elárasztották a kedves hozzászólások.

Tóth Gabi az egyik legmegosztóbb magyar híresség, most viszont olyat tett, amibe senki sem tudott belekötni (Fotó: TV2)

Megenyhült a közvélemény Tóth Gabi iránt

A tapolcai énekesnő mindig is megosztó személyiség volt, az pedig csak rontott a megítélésén, mikor 2023 nyarán kiderült: Tóth Gabi és Krausz Gábor válik. Ráadásul hamar rátalált a szerelem a Fricska Táncegyüttes oszlopos tagja, Papp Máté Bence személyében, kapcsolatuk kezdetben sok bántást kapott, most viszont épp egy közös videójuk lágyította meg az emberek szívét.

„Balkan couple” – azaz „balkáni pár”, írta a friss videójához Gabi, amin a Barbie-dal fordul át balkáni dallamokba, miközben Gabi szőrmebundában pózol, s odahúzza magához az usánkát viselő néptáncost.

„Nem tudom, ki hogy van vele, de én imádom” – bókolt egy rajongó.

„Nem nagyon kedvellek, de ez cuki lett” – ismerte el egy másik követője, míg egy újabb hozzászóló meginvitálta őket a hazájába, Szarajevóba.

„Legyetek igazán boldogok. Ebben a mai világban ritka az ilyen igazi kapcsolat" – méltatták még őket.

Az, hogy megenyhült irántuk a közvélemény, Tóth Gabi Dancing with the Stars-ban való szereplésekor kiderült. Bár az első adásokban még arra fókuszáltak, hogy az utálkozóknak intsenek be, és a zsűri véleményével hadakozzanak, szép lassan átadták magukat a tánc tiszta örömének, a közönség pedig az ötödik helyig repítette őket.