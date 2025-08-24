Szívszorító: Horváth Éva tolókocsis videója megosztotta az embereket

A Miss World Hungary 1998-as győztese még tavaly szenvedett balesetet Balin, ám a teljes felépülése még várat magára – derül ki a modell friss Instagram-videójából. Horváth Éva a kisebbik fiával „sétál” a felvételen. Alex az édesanyja kezét fogja, miközben Éva tolószékben ülve hajtja magát. A szívszorító felvétel sokakat megérintett, ugyanakkor többen is beleálltak a modellbe.

Horváth Éva tolókocsis videója megosztotta az embereket (Fotó: MW archívum)

Horváth Éva büszke a kisfiára

Nagyon szófogadó valaki

– írta büszkén Éva.

Több hozzászóló is lelkendezett Alex láttán, aki kétszer is angolul szólt az édesanyjához. Utóbbi kapcsán akadt, aki megjegyezte:

„Édes cuki szép kisfiú. Alexka nem tud magyarul?”

Kétségtelenül fura volt hallani, ahogy a kisfiú angolul szól a hozzá magyarul beszélő édesanyjához, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Horváth Éva és családja kétlaki életet él, Alex Balin jár iskolába, ahol alapvetően angolul beszél.

„Annyira kemény csaj vagy, nagy tisztelettel figyellek. Nekem tavaly ősszel volt egy «szimpla» bokatörésem, műtét, 6 hét tolókocsiban... Sokszor kellett a mély lélegzet. Látom, hogy mennyire erős vagy, le a kalappal! Mielőbbi gyors felépülést kívánok neked!”

– írta egy szimpatizáns.

„Szomorú, hogy egy édesanya a saját gyerekét használja fel a «saját» nyomorúsága/balesete kapcsán! Első körben, nyilván a gyógyulás várat magára, különben nem «áldozna» be egy kiskorút (!), saját gyermekét, másodkörben, hosszabb távon hogyan fogja feldolgozni az a gyermek, hogy a saját édesanyja a saját problémáihoz használja fel?!”

– állt bele Évába egy kommentelő. Bár a modell nem reagált, megtette helyette más.

„A rosszindulat szól belőled”

– írta a kommentelőnek egy hozzászóló.

Nézd meg Horváth Éva friss videóját!