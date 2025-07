Sydney van den Bosch azt kívánja, bárcsak újrakezdhetné: egyre több probléma kerül felszínre

Sydney van den Bosch terhessége előtt vágott bele a házfelújításba férjével, ami egy idő után már inkább építkezés horderejűvé vált. A modell egyre inkább úgy érzi, rosszul döntöttek, amikor ekkora fába vágták a fejszéjüket, de már nincs visszaút.

Sydney van den Bosch és Benjámin felújítása közben egyre több a probléma Fotó: Bellarose Wedding

Sydney van den Bosch Instagram-oldalán számolt be arról korábban, hogy beázott a tető, amit újra ki kellett javítani, de még ez sem volt elég. Azóta harmadszor van szükség erre a műveletre, ami rengeteg stresszel és plusz- költséggel jár. Ráadásul épp a babaszoba az, ami már többször is beázott. A elmúlt napok viharhelyzete azonban nem csak ezen a területen okozott nekik gondot, ugyanis az ablakok cseréje is épp egy nagyon szeles, esős napra esett, de szerencsére sikerült kivitelezni. Ezek után a kismama úgy érzi, bárcsak visszaforgathatná az idő kerekét, mert nem vágna bele egy ilyen volumenű projektbe.

„Eszetekbe se jusson régi házat venni, se szerelemből, se anyagi megfontolásból, mert annyi meglepetés fog fogadni, amire nem lehet felkészülni” – írta.

Még mindig lelkes vagyok, csak kezdem belátni, hogy mindenkinek igaza volt, aki azt mondta, hogy ez a konstrukció, amibe belevágtunk, csak erős idegzetűeknek való

– tette hozzá.

Ha törik, ha szakad, Sydney van den Bosch gyermeke az új házba fog érkezni Fotó: Mokka/TV2

Sydney van den Bosch soha többet nem vállal ilyesmit

A Szerencsekerék korábbi szereplője azt is kijelentette, hogy bármennyire jó ötletnek tűnt ez a dolog, ma már úgy érzi, szívesebben költözne valamelyik afrikai vagy dél-amerikai országban, mint hogy ismét egy ilyen projektbe fogjon.

Ha valaha ebben az életben még építkezni támadna kedvem, esetleg csak felújítani, valaki költöztessen inkább Timbuktuba vagy Uruguayba, lényeg, hogy jó messze a terveimtől

– jelentette ki viccelődve.

Persze, ha a házzal kapcsolatos problémák önmagában nem lennének elég megterhelőek, Sydney még az ügyintézéssel, és a terhesség tüneteivel is küzd, ami miatt egyenesen úgy érzi, hogy összezsugorodik az agya.